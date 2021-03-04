Chiliz Coin yorum: Sports Token Startup Chiliz, ABD Genişlemesine 50 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

CEO Alexandre Dreyfus Salı günü yaptığı açıklamada, büyük blockchain sporları girişimi Chiliz'in Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 milyon dolarlık bir genişleme planladığını açıkladı.

Dreyfus Cointelegraph'a firmanın New York'ta bir ofis kurduğunu ve yerel ligler ve spor franchise'larıyla çalışmaya başlayacağını söyledi.

New York'un "ABD'deki spor endüstrisinin genel merkezi" olduğunu söyleyen Dreyfus, yeni ofisin Chiliz'in küresel genişlemesi için kritik olacağını vurguladı. Bir Reuters röportajında ??Dreyfus, şirketin beş büyük ABD spor liginden franchise'larla taraftar tokenleri başlatmaya hazırlandığını söyledi.

Chiliz, Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından bazıları için milyonlarca dolar gelir elde etti. Dreyfus, "2020'de ortaklarımızla 30 milyon dolardan fazla paylaşım yaptık, ancak bu yıl minimum 60 milyon doları hedefliyoruz" dedi.

Merkezi Malta'da bulunan Chiliz, FC Barcelona , Juventus ve Paris Saint-Germain gibi popüler Avrupa futbol kulüplerine taraftar jetonları sağlama konusunda yılların deneyimine sahiptir. Spor organizasyonları ve kulüpleri, Chiliz ile blockchain tabanlı hayran tokenları yayınlayarak, hayran oylama gibi yeni hayran etkileşim deneyimlerinin kilidini açabilir.

Fan etkileşim platformu Socios ile yakın işbirliği içinde çalışan Chiliz, kripto para birimi endüstrisindeki en büyük şirketlerden bazılarıyla çalıştığı biliniyor.

2020'nin sonlarında Chiliz , dünyanın en büyük kripto para birimi borsası Binance ile birkaç Avrupa kulübünün taraftar tokenlerini Binance'in Launchpool platformunda listelemek için bir ortaklık kurduğunu duyurdu .

Cryptocurrency komisyonculuğu Enigma Securities araştırma başkanı Joseph Edwards, Chiliz'in ABD'ye girişinin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle mükemmel bir şekilde zamanlandığına inanıyor. Edwards, bir Reuters raporunda, "Fan tokenleri şu anda mükemmel zamanda mükemmel bir kaşıntıya maruz kalıyor - hayranların fandomlarından fiziksel olarak bağlantısı kesiliyor ve bu, bu boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor" dedi.