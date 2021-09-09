Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da
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Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da

Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz takımı Boavista'dan Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz takımı Boavista'dan Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Awaziem, "Hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada her şeyini veren bir yapıya sahibim. Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Awaziem'in neredeyse Beşiktaş'a gideceğini ama Alanyaspor'a kısmet olduğunu söyleyerek, "Awaziem, Nijerya maçından sonra yola çıktı ve dün akşam saatlerinde Alanya'ya geldi. Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz. Geçtiğimiz günlerde neredeyse Beşiktaş'a geliyordu ama bize kısmet oldu. Çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni hocamızla birlikte Alanyaspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum. İki maç kaybettik ama daha ligin başındayız. İnşallah hep birlikte toparlanacağız. Yeni gelen oyuncu, teknik ekip ve Alanyaspor camiasıyla takımımızı hep birlikte hak ettiği yere getirmek için uğraşacağız. Awaziem, Alanyspor'un artık bir parçası oldu. Sezon sonuna kadar beraberiz. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

AWAZİEM: "HAZIR OYUNCUYUM HEMEN OYNAMAK İSTİYORUM"

Nijeryalı futbolcu Awaziem ise, "Bu şekilde ağırlandığım için çok mutluyum. Böyle güzel bir yere geldiğim için de mutluyum. Alanyaspor'un uzun zamandır adını ve başarılarını duyuyordum. Teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Hemen kabul ettim. Hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada her şeyini veren bir yapıya sahibim. Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum" dedi.

(İHA)

Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da
Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da
Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da
Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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