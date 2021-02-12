Chick Corea kimdir? Chick Corea neden öldü?

Elli yılı aşkın müzik hayatında caz müziğin efsanesi olan, doğaçlamalarıyla adını unutulmazlar arasına sokan İspanyol kökenli Amerikalı caz piyanisti ve besteci Chick Corea, kanser hastalığından dolayı 79 yaşında hayatını kaybetti. Chick Corea kimdir? Chick Corea neden öldü, merak edildi.

CHİCK COREA KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Haziran 1941, Chelsea, Massachusetts, ABD

Ölüm tarihi ve yeri: 9 Şubat 2021

Armando Anthony Corea (12 Haziran 1941 - 9 Şubat 2021), müzik dünyasında bilinen adı ile Chick Corea, İspanyol kökenli Amerikalı caz piyanisti ve besteci. En ünlü parçası Spain olarak bilinir.

Besteleri "İspanya", "500 Mil Yüksek", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" ve "Windows", caz müziğin önemli örneklerinden kabul edilir.

Chick Corea, dünyanın en prestijli müzik ödülü olarak gösterilen Grammy'lere 60'ın üzerinde aday gösterilmiş ve 23 kez bu ödüle değer görülmüştü.