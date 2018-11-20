Beşiktaş, Chicharito'nun Transferi İçin Resmi Görüşmelere Başladı
Beşiktaş, West Ham United forması giyen Javier Hernandez Chicharito için transfer görüşmelerine başladı.
Beşiktaş transfer harekatına başladı. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda birkaç takviye yaparak yoluna devam etmek istiyor. Özellikle forvet konusunda iyi bir golcüyle anlaşmak isteyen Beşiktaş, West Ham United forması giyen Javier Hernandez için ilk teması sağladı.
FİKRET ORMAN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, bu futbolcu için ilk temasını sağlarken, West Ham'a kiralık teklifinde bulunuldu. Meksikalı golcüyle ilgili girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcuyla bir an önce anlaşma sağlamak istiyor. West Ham'da şu anda en fazla kazanan oyuncu olarak dikkat çeken Hernandez için de kulübü mali yükün altından kalkmak için Beşiktaş'la anlaşmaya sıcak bakıyor.
106 MAÇTA 50 GOLÜ VAR
Başkan Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Yönetici Umut Güner, tekrar Londra'ya gidecek ve yetkililerle bir araya gelerek bu transferi tamamlayacak. Yıldız futbolcu bugüne kadar Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen ve West Ham formalarını giydi. Meksika Milli Takımı'yla da 106 maça çıkan Chicharito, bu karşılaşmalarda 50 gol attı.
MENSAH GÜNDEMDE DEĞİL
Beşiktaş'ın transfer için görüşme halinde olduğu iddia edilen Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah için de herhangi bir girişimde bulunulmadı. Siyah-beyazlıların, bu futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'le anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak bu futbolcu Beşiktaş'ın gündeminde değil.
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alın artık şunu 2 senedir adı geçıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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yav arkadaşlar siz başkanların konuşmalarını dinlemiyorsunuz galiba adamlar battık bittik diyor siz yıldızları getiriyorsunuz şunu kafanıza sokun hiç bir yıldız futbolcu artık türkiyeye gelemez çünki külüplerde onlara verecek para kalmadıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇİKARİTOOO KISACA KÜÇÜK BEZELYE BEŞİKTAŞ''IN GOL UMUDU 14 NUMARALI FORMASIYLA ÇİKAAAA-RİTOOOOOCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TARAFTARIN VE MEDYANIN BAŞKAN FİKO''YA PARALAR NEREDE BASKISININ ARDINDAN, BJK YÖNETİMİ TARAFINDAN BU BASKIYI KIRMA ADINA ÇIKARILAN BU HABERLERE İTİBAR ETMEYİN ARKADAŞLAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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8taş önce paraları ödesin sonra alsın. adamlar iflas etmek üzere. fikoooooooooooooo paralar nerde fikooooooooooooooooooCevap Yaz 1 Yayından Kaldır