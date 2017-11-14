Chicago Fed Başkanı: Gelecekteki Şoklara Hazırlanmalıyız
Chicago Merkez Bankası Başkanı Charles Evans, gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı Fed'in daha sert faiz önlemleri alması gerektiğini belirterek, ekonomik tıkanma sürecinde faiz oranlarını düşürmenin yeterli olmayabileceğini söyledi.
Chicago Merkez Bankası Başkanı Charles Evans, gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı Fed'in daha sert faiz önlemleri alması gerektiğini belirterek, ekonomik tıkanma sürecinde faiz oranlarını düşürmenin yeterli olmayabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com