Chicago Fed Başkanı: Gelecekteki Şoklara Hazırlanmalıyız

Chicago Merkez Bankası Başkanı Charles Evans, gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı Fed'in daha sert faiz önlemleri alması gerektiğini belirterek, ekonomik tıkanma sürecinde faiz oranlarını düşürmenin yeterli olmayabileceğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı: Gelecekteki Şoklara Hazırlanmalıyız

Chicago Merkez Bankası Başkanı Charles Evans, gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı Fed'in daha sert faiz önlemleri alması gerektiğini belirterek, ekonomik tıkanma sürecinde faiz oranlarını düşürmenin yeterli olmayabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com