Chicago'da Savaş Karşıtı Protesto

ABD'nin Chicago kentinde savaş karşıtı protesto düzenlendi.

Daley Meydanı'nda başlayan protestoya farkı aktivist gruplarından 200'den fazla kişi katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden konuşmacılar, ABD'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonların insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekerken, savaş için harcanan paranın iş, sağlık ve eğitim amacıyla kullanılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Chicago Belediyesi etrafında tur atan protestocular, Büyük Park'ta bulunan Logan Anıtı önüne kadar yürüdü.

"Savaşa hayır", "Mültecilere evet, savaşa hayır" ve "Cinayet uzakta da olsa cinayettir" yazılı pankartlar açan göstericiler yol boyunca, "Paralarımız iş, eğitim ve sağlık için harcanmalı, polis ve savaş için değil", "Mültecilerin, siyahların, esmer ve beyazların da hayatları değerlidir" ve "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Polisin yoğun güvenlik tedbirleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.