Chicago'da Omicron mutasyonu nedeniyle okullar kapatıldı

ABD Chicago Devlet Okulu Yetkilileri ülkede artan Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

ABD'de Covid-19'un Omicron mutasyonu yayılmaya devam ediyor. ABD Chicago Öğretmenler Birliği (CTU) üyelerinin yüzde 73'ü artan Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle uzaktan eğitimi onaylamasının ardından Chicago Devlet Okulları Yetkilileri okulların kapatıldığını açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim kararının büyük bir kararlılıkla, öğrenci ve toplum güvenliğine özel bir önem verilerek alındığı ifade edildi.

ABD'de salgının başından bu yana vaka sayısı 50 milyon 40 bin 720 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 851 bin 439 olarak kayıtlara geçti. ABD'de dün 1 milyon 83 bin 948 Covid-19 vaka bildirilmesinin ardından ülkede vaka rekoru kırılmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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