Chicago'da kapalı mekanlara girişte aşı zorunluluğu getiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Chicago'da kapalı mekanlara girişte aşı zorunluluğu getiriliyor

Chicago'da kapalı mekanlara girişte aşı zorunluluğu getiriliyor
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artışta olduğu ABD'nin Chicago şehrinde, restoran ve bar gibi kapalı mekanlara girişte aşı olma şartı getiriliyor.

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artışta olduğu ABD'nin Chicago şehrinde, restoran ve bar gibi kapalı mekanlara girişte aşı olma şartı getiriliyor.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Kovid-19'un omicron varyantındaki artışa paralel olarak şehirde yeni tedbirler alındığını bildirdi.

Lightfoot, günlük ortalama 1700 vakanın kaydedildiği şehirde, hastaneye yatış oranlarının arttığını ve salgındaki durumun endişe verici bir seviyeye geldiğini ifade etti.

Yeni önlemler kapsamında Lightfoot, 3 Ocak 2022'den itibaren şehirdeki restoran, bar ve spor salonu gibi kapalı alanlara girişte aşı olma şartı aranacağını söyledi.

Lightfoot, uygulamanın 5 yaş üstü kişileri kapsayacağını kaydetti.

Aşının virüse karşı tek koruma yöntemi olduğunu belirten Lightfoot, şehir sakinlerine aşı olma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için ABD'ye götürülüyor

Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için ABD'ye götürülüyor

 İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 10 ülkeyi 'kırmızı' listeye aldı

İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 10 ülkeyi "kırmızı" listeye aldı

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title