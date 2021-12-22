Chicago'da kapalı mekanlara girişte aşı zorunluluğu getiriliyor

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artışta olduğu ABD'nin Chicago şehrinde, restoran ve bar gibi kapalı mekanlara girişte aşı olma şartı getiriliyor.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Kovid-19'un omicron varyantındaki artışa paralel olarak şehirde yeni tedbirler alındığını bildirdi.

Lightfoot, günlük ortalama 1700 vakanın kaydedildiği şehirde, hastaneye yatış oranlarının arttığını ve salgındaki durumun endişe verici bir seviyeye geldiğini ifade etti.

Yeni önlemler kapsamında Lightfoot, 3 Ocak 2022'den itibaren şehirdeki restoran, bar ve spor salonu gibi kapalı alanlara girişte aşı olma şartı aranacağını söyledi.

Lightfoot, uygulamanın 5 yaş üstü kişileri kapsayacağını kaydetti.

Aşının virüse karşı tek koruma yöntemi olduğunu belirten Lightfoot, şehir sakinlerine aşı olma çağrısı yaptı.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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