Chicago'da Kaepernick'e Destek Eylemi

ABD'de ulusal marş sırasında ayağa kalkmak yerine diz çöktüğü için tepki çeken ve takım bulamayan San Francisco 49ers'in eski oyuncusu Colin Kaepernick'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.



Soldier Field Stadyumu'nda oynanan Chicago Bear-Atlanta Falcons maçı öncesi gerçekleşen gösteriye, yaklaşık 250 kişi katıldı. Stadyum çevresinde polisin yoğun önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Amerikan Futbolu Ulusal Ligi (NFL), ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı sloganlar atıldı.



"NFL'ye boykot", "Siyahların da hayatı önemlidir" ve "Irkçılığa son" yazılı dövizlerin açıldığı gösteride, "Adalet yoksa barış da yok" ve "Colin Kaepernick benim için savaştı" şeklinde sloganlar atıldı.



Farklı grupları temsil eden göstericiler, yaptıkları konuşmalarda San Francisco 49ers'in eski oyuncusu Kaepernick'e desteklerini ve ırkçılığa karşı olan tepkilerini dile getirdi.



Kaepernick'in işsiz kalmasının ardından ülke geneline yayılan tepkilere rapçi 50 Cent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim destek veriyor.



Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, polis şiddetine ve ırksal ayrımcılığa karşı maçtan önce söylenen Amerikan milli marşında ayağa kalkmak yerine diz çökmüş ve Kaepernick, sezon bittikten sonra San Francisco 49ers'teki kontratından çekilip kulüp aramaya başlamıştı.