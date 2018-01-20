Chicago'da Donan Dev Dalgalar Bir Parkı Dondurdu

Michigan Gölü'ne kıyısı olan ABD'nin Chicago kentinde meydana gelen dev dalgalar soğuk havanın etkisiyle donunca Whihala Plajı Parkı'nın kısmen donmasına neden oldu. Chicago siluetinin eşlik ettiği parktaki bank, çöp konteynerleri, ağaçlar ve süs bitkilerinin buz heykellere dönüştüğü tabiat olayı renkli görüntüler oluşturdu.