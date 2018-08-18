Chicago'da Akrobasi Timlerinden Nefes Kesen Prova

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Hava ve Su Fuarı'nda gösteri yapacak akrobasi timlerinin yaptığı gerçek zamanlı prova ilgi gördü.

Michigan Gölü üzerinde gerçekleşen prova 5 saatten fazla sürdü.

Binlerce kişinin Kuzey Caddesi Plajı'nda izlediği provaya Aerostars, AeroShell Aerobattic, Chicago İtfaiyesi, Chicago Deniz Polisi ile ABD Hava Kuvvetlerinden F-35, Thunderbirds, P-51 Mustang ve A-10 Thunderbolt timleri katıldı.

Bazı televizyon kanallarının canlı yayımladığı prova beğeni topladı.