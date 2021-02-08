Chicago Bulls'ta Lauri Markkanen 2-4 hafta forma giyemeyecek
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Chicago Bulls'ta Lauri Markkanen 2-4 hafta forma giyemeyecek

08.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:38
Chicago Bulls'ta Lauri Markkanen 2-4 hafta forma giyemeyecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'un Finlandiyalı pota altı oyuncusu Lauri Markkanen, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'un Finlandiyalı pota altı oyuncusu Lauri Markkanen, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ omzundan sakatlık yaşayan 23 yaşındaki Markkanen'in 2-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Markkanen, NBA'de bu sezon Bulls formasıyla 19,1 sayı, 6,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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