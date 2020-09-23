Chicago Bulls'ta Billy Donovan dönemi
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Chicago Bulls'ta Billy Donovan dönemi

23.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:36
Chicago Bulls'ta Billy Donovan dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, başantrenörlük görevine Billy Donovan'ı getirdiğini duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, başantrenörlük görevine Billy Donovan'ı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki ABD'li Donovan'ın gelecek sezondan itibaren takımın başantrenörlük koltuğuna oturacağı ifade edildi.

Son 5 sezondur Oklahoma City Thunder'ı çalıştıran Donovan, 243 galibiyet ve 157 mağlubiyetlik performansıyla takımının her sezon play-off'lara kalmasına sağlamış ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Thunder'dan ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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