Chicago Borsası Satılıyor

NEW New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı firmanın, Chicago Menkul Kıymetler Borsası'nı satın alacağı bildirildi.

ICE'den yapılan açıklamada, Chicago Borsası'nı satın almak için anlaşmaya varıldığı, düzenleyici kurumların onayının alındıktan sonra anlaşmanın, bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmayla ilgili şartların ve finansal bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmayacağı bilgisine yer verildi.

ABD'nin en eski borsalarından olan ve 1882'de kurulan Chicago Borsası'nı yaklaşık 2 yıldır Çinli bir yatırımcı grup satın almaya çalışıyordu.

Geçen ay, ABD'li düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Çinli yatırımcı grubun, Chicago Borsası'nı satın almasına izin verilmediğini duyurmuştu.

Uzmanlar, 136 yıllık geçmişi olan Chicago Borsası'nın eski gücüne sahip olmadığını ve ABD borsaları içinde toplam işlem hacminin, sadece yüzde 1'ini temsil ettiğini belirtiyor.

Öte yandan Chicago Borsası'nın, ülke genelinde menkul kıymet işlemleri yapabilmek için lisansa sahip olduğuna dikkati çeken uzmanlar, satın alma sayesinde, ICE'nin bu lisansı alabilmek için yıllarca SEC'den onay beklemeyeceğini vurguluyor.

226 yıl önce 1792'de kurulan NYSE ise dünyanın en büyük piyasa değerine sahip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.