Chery'den "otomobillerde N95 hava filtresi" açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Chery'den "otomobillerde N95 hava filtresi" açıklaması

Chery'den
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SUV araçlar üreten Chery, yeni modellerinde N95 sınıfı hava filtresi kullanmaya başladığını duyurdu.

–SUV araçlar üreten Chery, yeni modellerinde N95 sınıfı hava filtresi kullanmaya başladığını duyurdu. Böylece otomobillerde virüsün etkisinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

SUV araçlar üreten Chery, otomobillerde 'sağlıklı hava' için bir çözüm geliştirdi. Şirket, yeni modellerinde virüsün etkisinin en aza indirilmesi amacıyla N95 sınıfı hava filtresi kullanmaya başladı. Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Geliştirdiğimiz çözümle zararlı materyallerin otomobilin iç mekanına ulaşmasına engel olmaya amaçladık. Geliştirilen havalandırma teknolojisi sürücü ve yolcuların Covid-19'un etkilerini otomobilde yüzde 95 oranında yok ediyor. Özellikle tam kapasite ve uzun yolculuklardaki virüs önlemine doğrudan katkı sağlayan filtreler, temiz bir hava akışını yol boyunca sürdürüyor. Geliştirilen filtre yalnızca Covid-19 değil dış ortamdan gelen toz, polen, karbondioksit gibi zararlı materyalleri de engelliyor. Kirli hava ve zararlı materyallerin uzun süre solunması ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu filtreler otomobillerin sağlıklı bir akciğer gibi çalışmasını sağlıyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"N95 sınıfı havalandırma teknolojisi kullanılan araçlarda 0.3 mikrondan daha büyük parçacıkların araç içerisine girişi engelleniyor. Negatif İyon Jeneratörü kullanılan teknoloji aktif oksijen üretiminin yanı sıra, kalp ve akciğer fonskiyonlarının ve bağışıklık seviyesinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Geliştirilen teknoloji ayrıca hava kalitesini denetleyen sistemiyle dışarıdan gelen gazları sürekli denetliyor. Araç sürücüsünün kontrolüyle uzaktan verilen komut ile hava akışı araca binmeden başlıyor. Uzaktan Temizleme Sistemi, otomobile binmeden önce veya araçtan çıkıp kilitlendikten sonra, otomatik olarak devreye girerek havayı temizleyip sterilize ediyor. Bu sayede havada asılı bulunan toz ve kokuyu gideriliyor ve temiz bir hava kalitesi sağlıyor. Sürücü ve yolculara yüzde 95 oranında koruma sağlayan bu teknoloji, tüm yeni Chery modellerinde yer alacak."


Chery'den otomobillerde N95 hava filtresi açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil stokçuluğuna yönelik soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil stokçuluğuna yönelik soruşturma başlattı

 Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

 Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title