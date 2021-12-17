Chery'den "otomobillerde N95 hava filtresi" açıklaması

–SUV araçlar üreten Chery, yeni modellerinde N95 sınıfı hava filtresi kullanmaya başladığını duyurdu. Böylece otomobillerde virüsün etkisinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

SUV araçlar üreten Chery, otomobillerde 'sağlıklı hava' için bir çözüm geliştirdi. Şirket, yeni modellerinde virüsün etkisinin en aza indirilmesi amacıyla N95 sınıfı hava filtresi kullanmaya başladı. Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Geliştirdiğimiz çözümle zararlı materyallerin otomobilin iç mekanına ulaşmasına engel olmaya amaçladık. Geliştirilen havalandırma teknolojisi sürücü ve yolcuların Covid-19'un etkilerini otomobilde yüzde 95 oranında yok ediyor. Özellikle tam kapasite ve uzun yolculuklardaki virüs önlemine doğrudan katkı sağlayan filtreler, temiz bir hava akışını yol boyunca sürdürüyor. Geliştirilen filtre yalnızca Covid-19 değil dış ortamdan gelen toz, polen, karbondioksit gibi zararlı materyalleri de engelliyor. Kirli hava ve zararlı materyallerin uzun süre solunması ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu filtreler otomobillerin sağlıklı bir akciğer gibi çalışmasını sağlıyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"N95 sınıfı havalandırma teknolojisi kullanılan araçlarda 0.3 mikrondan daha büyük parçacıkların araç içerisine girişi engelleniyor. Negatif İyon Jeneratörü kullanılan teknoloji aktif oksijen üretiminin yanı sıra, kalp ve akciğer fonskiyonlarının ve bağışıklık seviyesinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Geliştirilen teknoloji ayrıca hava kalitesini denetleyen sistemiyle dışarıdan gelen gazları sürekli denetliyor. Araç sürücüsünün kontrolüyle uzaktan verilen komut ile hava akışı araca binmeden başlıyor. Uzaktan Temizleme Sistemi, otomobile binmeden önce veya araçtan çıkıp kilitlendikten sonra, otomatik olarak devreye girerek havayı temizleyip sterilize ediyor. Bu sayede havada asılı bulunan toz ve kokuyu gideriliyor ve temiz bir hava kalitesi sağlıyor. Sürücü ve yolculara yüzde 95 oranında koruma sağlayan bu teknoloji, tüm yeni Chery modellerinde yer alacak."