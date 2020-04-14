Chernobyl dizisi için kostüm diken şirketten Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına destek
Avrupa'da Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet eksiğini gidermek için moda tasarımcıları ve atölyeleri de devereye girdi.
14.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:18
Avrupa'da Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet eksiğini gidermek için moda tasarımcıları ve atölyeleri de devereye girdi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com