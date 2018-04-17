CHEP, Avrupa'nın En İyi İşvereni Sertifikasını Aldı

Tedarik zinciri çözümleri ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörlerinin iş süreçlerini baştan sona optimize eden CHEP, Top Employers Institute tarafından "2018 Yılı Avrupa'nın En İyi İşvereni" sertifikasına layık görüldü. Dünya çapında bir kuruluş olan ve şirketlerin çalışanlarına en iyi şartları sunduğunu belgelendiren "Top Employers Institute (TEI)", şirketlerin Avrupa bazında bu sertifikayı alabilmesi için en az beş ülkedeki faaliyetlerini inceliyor.

İlk olarak İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki çalışmaları doğrultusunda sertifika alan CHEP; Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Polonya'nın da ilgili değerlendirme süreçlerden geçmesinin ardından "2018 Yılı Avrupa'nın En İyi İşvereni" sertifikasını almaya hak kazandı. CHEP; sadece ürün ve güvenlik standartlarıyla değil özellikle çalışanları için dünya çapında sunduğu heyecan verici kariyer olanakları, onlar için yarattığı gelişim fırsatları ve olağanüstü koşullarla en iyi yeteneği yakalamaya gösterdiği çaba ile yüksek kaliteye odaklanıyor.

"Top Employers Institute", çalışan koşullarında mükemmellik standartlarına ulaşan kuruluşlara verdiği sertifika için "Yetenek Stratejisi, İş Yeri Planlaması, İşe Yerleştirme, Öğrenme ve Geliştirme, Performans Yönetimi, Liderlik Gelişimi, Kariyer ve Yedekleme Yönetimi, Fayda ve Yan Haklar, Şirket Kültürü" olmak üzere 9 ana başlıkta değerlendirme yapıyor.

ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMALARIYLA DA ÖN PLANA ÇIKIYOR

CHEP; 2017 yılında da çevre, işgücü uygulamaları, adil ticari uygulamalar ve tedarik zinciri alanlarında, çevreye duyarlı iş geliştirme ve kazanımlar için verilen "EcoVadis Altın Takdir Derecesi" ödülünü kazandı. Aynı zamanda CHEP, kurumsal sürdürülebilirlik alanında 'Altın Standard'ı temsil eden 2017 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi endüstri kategorisinde Küresel Ticari Hizmetler ve Ürünler alanında en iyi performans gösteren firma olarak seçildi.

CHEP Türkiye & Kuzey Afrika Bölge Direktörü Şafak Aktekin; "CHEP olarak, toplumsal faydayı gözeten, insana önem veren ve yaşadığı topluma duyarlı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir şirketiz. Bu alandaki çabalarımızın görülmesi ve tanınmasından dolayı çok mutluyuz. Bu ödüller CHEP'in iş modelinin sürdürülebilirlik yaklaşımına karşılık verilmiş ödüller. Bu alandaki proje ve çalışmalarımıza 2018 yılında da büyük bir heyecanla daha iyisini yapmak için devam edeceğiz" dedi.