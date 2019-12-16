: CHEOPS Gezegenlerin Gizemini Çözebilecek mi?

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:47

Bilim adamları evrenin sayısız yabancı gezegenle dolu olduğu konusunda hemfikir ancak araştırmalarımızın büyük kısmı kendi güneş sistemimiz içindeki gezegenlerle ilgili. Ancak yeni ve güçlü bir teleskobun bu durumu değiştirmesi bekleniyor

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