Chen: Türkiye, 4.5g'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkelerden Biri
Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı Chen, bütün mobil operatörlerin 4.5G'ye geçişte altyapı kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin, bu teknolojiye en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu bildirdi.
13 Eylül 2017 Çarşamba 11:42
Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı Chen, bütün mobil operatörlerin 4.5G'ye geçişte altyapı kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin, bu teknolojiye en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu bildirdi.