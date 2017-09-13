Chen: Türkiye, 4.5g'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkelerden Biri

Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı Chen, bütün mobil operatörlerin 4.5G'ye geçişte altyapı kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin, bu teknolojiye en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

Chen: Türkiye, 4.5g'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkelerden Biri

Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı Chen, bütün mobil operatörlerin 4.5G'ye geçişte altyapı kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin, bu teknolojiye en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com