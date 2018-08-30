Chemnitz Protestoları: Aşırı Sağcılara Belge Sızdırıldığı İddiası Hakkında Soruşturma

Alman yetkililer, Chemnitz şehrindeki bir sokak cinayetiyle ilgili Iraklı bir göçmen hakkında çıkarılan yakalama emrini aşırı sağcı gruplara sızdıranları bulmak için soruşturma başlattı.

Pazar günü 35 yaşındaki Alman-Kübalı bir marangozun sokak kavgasında bıçaklanarak öldürülmesi sonrası günlerdir göçmen karşıtı protestolar düzenleniyor.

Yabancı karşıtı sloganların susmadığı şiddetli gösterilerde sol ve sağ gruplar karşı karşıya geldi, yaralananlar oldu. Sağcılar Perşembe günü yeni protestolar düzenlemeye hazırlanırken, Chemnitz yetkilileri Federal Polis'ten yardım istedi.

Almanya kamuoyu ise, emniyet yapılanmasının aşırı sağcı gruplarla olası bağlantıları konuşuyor.

Ne olmuştu?

Protestoları şiddetlendiren kavganın neden ve nasıl başladığı konusunda halen pek bilgi yok.

Polis, marangozun tacize uğrayan bir kadını savunurken öldürüldüğü söylentisini de yalanladı.



Şiddetli bir öfke patlamasına yol açan ise, marangozun kaldırıldığı hastanede ölümünden sonraki bir iki saat içinde yayılan ve katillerin biri Suriyeli biri Iraklı iki kişi olmasından kuşkulanıldığı yolundaki söylentiydi.

Bu bilgi, aşırı sağcıların internet sitelerinden yayılınca önce yüzlerce, sonra binlerce protestocu sokaklara döküldü.



Ülkede yargı süreçlerinin gizliliğiyle ilgili yasaların oldukça katı olduğu biliniyor.

Muhalifler, bıçak darbelerinin sayısıyla ilgili detayların da bulunduğu yakalama emrinin göçmen karşıtlığını tetiklemek isteyenler tarafından sızdırıldığını öne sürüyor. Nazi selamı verenler hakkında soruşturma

Gösterilerde Almanya'da suç sayılmasına rağmen açıkça Nazi selamı verildiği, yabancı görünümlü kişilere saldırıldığı görüntüler, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar nedeniyle ülkelerinin faşizmin her türüne karşı mücadelede özel bir sorumluluğu olduğu hissini taşıyan bir çok Almanda dehşet yarattı.

Polis, gösteriler sırasında Nazi selamı verdiği belirlenen 10 kişi hakkında soruşturma açtı.

Merkel ne dedi?

Hükümet, Chemnitz'de yaşanan şiddet olaylarını kınıyor ama önünü de alamıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "yasa dışı adalet" arayışına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.



Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert gazetecilere yaptığı açıklamada, "Farklı görünen ve farklı kökenlerden gelen insanların takip edilmesine ve bazılarının nefreti sokaklara yayma çabalarına müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Radikal Sol Partili Milletvekili Martina Renner ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sebebi bilinmeyen korkunç bir cinayet, ırkçı isyanlara alet edilmektedir" yazdı.

Göç konusu neden hükümeti zorluyor?

Merkel 2015'te çoğu Suriye ve Irak'taki savaş ve çatışmalardan kaçan yaklaşık 1,3 milyon göçmene sınırlarını açtığında, tabanının tepkisiyle karşılaştı.

Geçen yılki genel seçimlerde Merkel ve müttefikleri sağ seçmenin desteğini kaybetti, aşırı sağcı AfD ise Parlamento'da 90 koltuk elde etti.

Saksonya eyaletindeki Chemnitz, hem AfD hem de Pegida hareketinin güçlü olduğu bir şehir.

Yüzbinlerce kişinin Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu 2015 yılından bu yana, göçmen karşıtı duygular özellikle de ülkenin doğusunda çok daha şiddetle dile getirilir oldu.

Bir kısım yorumcu aşırı sağcı akımların eski Doğu Almanya'da, birleşmeden sonra yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle kolayca ve hızla karşılık bulduğunu düşünüyor.