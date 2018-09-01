Chemnitz'de Yaşananlar Pegida'ya Cesaret Verdi

ALMANYA'nın Saksonya Eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir Almanın bıçaklanarak öldürülmesi, ortalığı karıştırdı. Almanın katil zanlısı olarak yakalanan iki gencin mülteci olmasını kullanan neonazi ve aşırı sağcılar, kentte yabancılara karşı 'sürek avı' başlattı. Chemnitz'den gelen görüntüler 1938'de 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece nazilerin Yahudi iş yerlerini ve evlerini ateşe verdiği, 400 kişinin hayatını kaybettiği geceyi hatırlattı. Son günlerde Chemnitz'de yaşanan olaylar, sadece Almanya'yı değil tüm dünya kamuoyunu korkuttu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya seyahat edecek vatandaşlarına "Dikkatli olun" uyarısında bulundu. Tarihi kökleri çok eskiye dayanan tehlikeli milliyetçiliğin Almanya'da yeniden uyanmasından, olayların başka kentlere sıçramasından korkuluyor. Aşırı sağcılar, Chemnitz'de şiddet olaylarıyla devletin işlemediği sinyalini vermek istiyor.

BİZ DAHA FAZLAYIZ

Olayların ardından hem eyalet hükümeti hem de federal hükümet şiddetin büyümesini engellemek ve dünya kamuoyundaki endişeyi gidermek için harekete geçti. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, halka diyalog toplantısında 'aşırı sağla aranıza kalın bir çizgi çekin' çağrısında bulundu. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Chemnitz'e giderek olay yerine çiçek bıraktı. Aşırı sağa karşı mesajlar verdi.

Sivil toplum örgütleri, sanatçılar, kiliseler harekete geçti. Protestan kiliseleri pazar günü kent merkezinde şiddete karşı, barıştan yana bir miting çağrısı yaptı.

Pazartesi günü ise aşırı sağa karşı ünlü Alman müzik grupları "Biz daha fazlayız" çağrısıyla konser verecek. Saat 17.00'de Karl Marx heykeli önünde düzenlenecek konsere rap sanatçıları Marteria ve Casper ile 'Die Toten Hosen' ve 'Kraftklub' müzik grupları sahneye çıkacak. Ancak şiddet eylemleriyle cesaret bulan neonaziler, holigan ve aşırı sağcılar da boş durmuyor. Yeni gösteriler yapılacağını açıkladılar.

AŞIRI SAĞIN KALESİ: SAKSONYA

Saksonya, aşırı sağın kalesi olarak biliniyor. Seri cinayetler işleyen ve bombalı saldırılar düzenleyen NSU, yıllarca Saksonya'nın Zwickau kentinde gizlendi. PEGİDA, Saksonya'nın başkenti Dresden'de kuruldu ve tüm Almanya'ya yayıldı. Mülteci yurtlarına bombalı saldırılar düzenleyen neonazi terör örgütü Freital, yine bu eyalette ortaya çıktı. Aşırı sağın bu kentteki şiddet eylemleri de Almanya ortalamasının üzerinde. Almanya'daki sağ duyulu vatandaşların korkusu ise, oy kaygısıyla PEGIDA'yı görmezden gelen siyasi partilerin Chemnitz'den gerekli dersi çıkarmamaları. Vatandaşlar, aşırı sağın üzerine kararlıca gidilmemesi halinde daha kötü olayların yaşanmasından endişe ediyor.