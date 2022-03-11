Chelsea'ye talip olan iş insanı Bayrak: İngiltere'den 'kulübü satın alabilirsiniz' maili geldi

Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea Kulübü'ne talip olan, Rus milyarderin mal varlıkları İngiltere tarafından dondurulunca görüşmeleri yarıda kalan Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46), "Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi" dedi.

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Bunun üzerine şirket adına Londra'ya giden Avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yetkilileri ile görüşmelere başladı. Geçen günlerde İngiliz hükümeti, Abramovich'in mal varlığının dondurulduğunu duyurdu. Kulüp satışının durdurulmasının ardından Muhsin Bayrak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Kulübün değerinin düştüğünü söyleyen Bayrak, "Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi. Bir yatırımcının mal varlığına el koyulmuş. Ben İngiltere'nin hangi kanuna güvenerek gidip futbol kulübünü satın alacağım? Biz daha maile cevap vermedik. Abramovich dostumuzla da bugün konuşuyor olacağız. Dünya artık Türk şirketlerinin de gücünün olduğunu gördü. Biz süreci takip ediyoruz. Kulübün şu anda değeri inanılmaz şekilde düştü. Sadece futbolculara maaşlarının verilmesi garantisi verildi, onun dışında hiçbir garanti yok. Fiyatlarda bir değişiklik olursa biz tekrar görüşeceğiz" diye konuştu.