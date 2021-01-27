Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İngiltere Premier Lig maçı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta İngiltere Premier Lig'inde Chelsea - Wolverhampton maçı karşılaşması olacak. Heyecanla beklenen İngiltere Premier Lig Chelsea - Wolverhampton maç saati belli oldu.

İngiltere Premier Lig Chelsea - Wolverhampton maçı yalnızca İngiltere sınırları içinde değil, aynı zamanda dünyada ilgiyle takip edilmekte. Maç heyecanı içinde bekleyen taraftar ve futbol severler için Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda!

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig Chelsea - Wolverhampton maçı 27 Ocak 2021 yani bugün gerçekleşecek. Chelsea - Wolverhampton maçıS Sport Plus, Idman TV ve S Sport kanallarında canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, D-Smart 78, Turkcell TV+ 77, Tivibu 73, Kablo TV 240, Vodafone TV 11 ve web üzerinden izlenebilecek.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

İngiltere Premier Lig Chelsea - Wolverhampton maçı, Londra'da Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Chelsea - Wolverhampton maçı, saat21:00'de başlayacak.