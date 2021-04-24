Chelsea, West Ham United'ı tek golle geçti
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Chelsea, West Ham United'ı tek golle geçti

Chelsea, West Ham United'ı tek golle geçti
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 33. haftasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefleyen iki kulüpten West Ham United, Chelsea'yi Londra Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, Alman santrforu Timo Werner'in 43. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

West Ham United'da Fabian Balbuena, 81. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 58'e çıkaran Chelsea dördüncü, 55 puanda kalan West Ham United ise 5. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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