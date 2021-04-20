Chelsea ve Manchester City'nin "Avrupa Süper Ligi"nden çekileceği iddia edildi
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Chelsea ve Manchester City'nin "Avrupa Süper Ligi"nden çekileceği iddia edildi

Chelsea ve Manchester City'nin 'Avrupa Süper Ligi'nden çekileceği iddia edildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Manchester City'nin, kurucuları arasında yer aldıkları "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Manchester City'nin, kurucuları arasında yer aldıkları "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceği iddia edildi.

Hem İngiliz yayın kurumu BBC hem de Premier Lig'in İngiltere'deki yayın haklarının sahibi Sky Sports kanalının haberine göre iki kulüp, futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine böyle bir karar aldı.

Chelsea ve Manchester City'nin, gerekli evrakları sunduğu ve resmi açıklama için yasal prosedürün tamamlanmasını beklediği paylaşıldı.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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