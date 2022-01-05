İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Chelsea ile Tottenham yarı finalde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanı detayları spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea - Tottenham maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:45'te oynanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Tottenham maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:45'te oynanacak. KarşılaşmabeIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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