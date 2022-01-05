Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Chelsea ile Tottenham yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Chelsea ile Tottenham yarı finalde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanı detayları spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea - Tottenham maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:45'te oynanacak.
CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea - Tottenham maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:45'te oynanacak. KarşılaşmabeIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
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