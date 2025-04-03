Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Chelsea Tottenham golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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CHELSEA TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea Tottenham maçı 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle devam ediyor.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

Chelsea Tottenham maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Chelsea Tottenham maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea Tottenham maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea Tottenham maçı Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.