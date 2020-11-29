Chelsea - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Chelsea - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.11.2020 18:44 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:47
Chelsea - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Chelsea - Tottenham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Chelsea - Tottenham maçıdır. Peki Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Chelsea - Tottenham maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea - Tottenham maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

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CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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