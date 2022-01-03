Chelsea, Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattı
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yazında kadroya katılan 37 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcuyla 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.
Daha önce Milan ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynayan Thiago Silva, geçen sezon kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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