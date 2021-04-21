Chelsea taraftarları takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını protesto etti
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Chelsea taraftarları takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını protesto etti

Chelsea taraftarları takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını protesto etti
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin taraftarları, takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını protesto etti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin taraftarları, takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını protesto etti.

Chelsea'nin Premier Lig'in 32. haftasında Brighton Hove Albion'la yapacağı karşılaşma öncesinde taraftarlar, Stamford Bridge Stadı'nın çevresinde bir araya geldi.

"Taraftarlar müşteri değildir", "(Futbol) Fakirler tarafından kuruldu, zenginler tarafından çalındı" yazılı pankartlar taşıyan yaklaşık 1000 taraftar, Chelsea'nin Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasını istedi.

Stat çevresinde AA muhabirine konuşan Chelsea taraftarı Conor Feasey, Avrupa Süper Ligi'ne ihtiyaç olmadığını söyledi.

Feasey, Chelsea'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekileceği yönündeki iddialara ilişkin de "Şampiyonlar ligini tercih ettik. Bu gerçek rekabete ve oyuna geri döndüğümüz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Stadyum önündeki protesto nedeniyle 15 dakika geç başlayan karşılaşma, 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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