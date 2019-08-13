CHELSEA SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

13.08.2019 03:25

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,DHA

Liverpol ile Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımını taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 01.10 sıralarında indi. İngiliz takımı, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, futbolculara da çiçek verildi.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerden oluşan kafile, apronda hazır bulunan takım otobüsüne bindi. Saat 01.45 sıralarında Chelsea takımını taşıyan otobüs, Beşiktaş'ta konaklayacakları otele hareket etti. Takım otobüsünde, Chelsea kulübünün amblemi ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali logosu olduğu görüldü.

Öte yandan aynı uçakla 70 civarında Chelsea taraftarı da İstanbul'a geldi. İngiliz taraftarlar, Dış Hatlar Terminali'nde, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ile bando ekibi tarafından karşılandı. Taraftarlara Chelsea atkıları dağıtıldı. Bir süre bagaj bekleyen taraftarlar, daha sonra konaklayacakları otellere hareket etti.

Kaynak: DHA