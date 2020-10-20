Chelsea - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Bugün grupların 1. maçları oynanacak. Peki Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Chelsea - Sevilla maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

CHELSEA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Chelsea - Sevilla maçı 20 Ekim 2020 Salı günü (yani bugün akşam) akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 10'da başlayacak.

CHELSEA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea - Sevilla maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacak.

CHELSEA - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Stamford Bridge, Londra'da oynanacak.