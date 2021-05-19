Chelsea, sahasında Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti
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Chelsea, sahasında Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti

Chelsea, sahasında Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, sahasında Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, sahasında Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin 37. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea ile Leicester, Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım Chelsea, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 47. dakikasında Antonio Rüdiger ve 66. dakikasında da Jorginho'nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Leicester City, Kelechi Iheanacho'nun 76. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Chelsea sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika görev alırken Cengiz Ünder takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Chelsea bu sonuçla puanını 67'ye çıkartarak ligde 3. sıraya yükselirken, Leicester City 66 puanla 4. sırada yer aldı.

Premier Lig'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ediyor. Ligde 5. sırada yer alan Liverpool'un 63 puanı bulunuyor.

Öte yandan, ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'a 3-2 mağlup oldu.

Ligde 2. sırada yer alan Manchester United ise sahasında Fulham'la 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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