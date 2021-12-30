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Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la berabere kaldı

Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la berabere kaldı
AA / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la 1-1 berabere kaldı.

Puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Brighton and Hove Albion'u konuk etti.

Londra temsilcisi Chelsea, 28. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip Brighton and Hove Albion, Danny Welbeck'in 90+1. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 42 yaparak 2. sıraya yükseldi, Brighton and Hove Albion 24 puanla 10. sırada yer aldı.

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AA / Bilal Acar - Spor Haberleri

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