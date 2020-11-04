Chelsea - Rennes maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Rennes hangi kanalda? Chelsea - Rennes şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea - Rennes maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Chelsea - Rennes maçı hangi kanalda? Chelsea - Rennes şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?