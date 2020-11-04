Chelsea - Rennes maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Rennes hangi kanalda? Chelsea - Rennes şifresiz canlı izlenecek mi?
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Chelsea - Rennes maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Rennes hangi kanalda? Chelsea - Rennes şifresiz canlı izlenecek mi?

04.11.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:57
Chelsea - Rennes maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Rennes hangi kanalda? Chelsea - Rennes şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea - Rennes maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Chelsea - Rennes maçı hangi kanalda? Chelsea - Rennes şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Chelsea - Rennes ile karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Rennes maçı hangi kanalda, hakemi kim? Chelsea - Rennes şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

CHELSEA - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Rennes, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 04 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

CHELSEA - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Rennes, UEFA Şampiyonlar Ligi maçıBein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak.

CHELSEA - RENNES ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Chelsea - Rennes maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports'tan yayınlanacak.

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