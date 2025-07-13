Chelsea PSG maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Chelsea PSG maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Chelsea PSG maçı hangi kanalda? Chelsea PSG maçı öncesi Chelsea PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Haftanın önemli mücadelelerinden Chelsea PSG maçı detayları araştırılıyor. Peki, Chelsea PSG maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Haftanın en önemli maçlarından Chelsea PSG maçı öncesi Chelsea PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Chelsea PSG maçına saatler kaldı. Peki, Chelsea PSG maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

CHELSEA PSG CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Chelsea PSG maçını TRT 1platformlarından izleyebilirsiniz.

CHELSEA PSG CANLI TEK MAÇ MI RÖVANŞI VAR MI?

Chelsea PSG maçı tek maç üzerinden oynanacak.

CHELSEA PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea PSG maçı henüz başlamadı.

CHELSEA PSG İLK 11'LER

CHELSEA : Sanchez, Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, James, Caicedo, Enzo, Palmer, Neto, Joao Pedro

PSG : Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

CHELSEA PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ve PSG, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi Final maçı, East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea PSG maçı, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Chelsea PSG maçı, saat 22:00'de başlayacak.

CHELSEA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea PSG maçı TRT 1'den yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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