Chelsea, Premier Lig'de peş peşe 5. maçını kazandı - Haberler

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Chelsea, Premier Lig'de peş peşe 5. maçını kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Chelsea, Premier Lig'de peş peşe 5. maçını kazandı

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, 3. sıradaki Chelsea, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı ağırladı.

Londra ekibi, Havertz'in 89. dakikada attığı golle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.

Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Newcastle United 31 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

İngiltere Premier Lig, Chelsea, Spor, Haberler

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