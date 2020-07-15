Chelsea, Norwich City'i tek golle geçti
İngiltere Premier Ligi 36. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea, sahasında Norwich City'i 1-0 yendi.
15.07.2020 00:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:47
İngiltere Premier Ligi 36. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea, sahasında Norwich City'i 1-0 yendi.
Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud'un 45+3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Londra takımı Chelsea ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu skorla puanını 63'e yükselten Chelsea, ligde 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.
Ligde son sırada bulunan Norwich City, bitime 3 hafta kala Premier Lig'den düşen ilk takım olmuştu.
Kaynak: AA