Chelsea'nin Unutulmaz Şampiyonlar Ligi Zaferi

17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:20

2011-12 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Chelsea, Bayern Münih'le kendi stadyumu Allianz Arena'da karşılaştı. Bayern Münih'in kamuoyunda birçoklarına göre favori gösterildiği maçta eşitlik maçın son anlarına kadar bozulmadı. 83. dakikada Thomas Müller'le öne gecen Bayern, evinde zaferi kutlamaya çok yakın olduğunu düşünürken 88. dakikada Didier Drogba sahneye çıktı ve Chelsea'ye eşitliği getirdi. Maçın uzatmalarında bir de penaltı kaçıran Bayern Münih, seri penaltılarda da iki penaltı kaçırınca Chelsea son yılların en sürpriz sonuçlarından birine imza attı ve Drogba'nın önderliğinde tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.