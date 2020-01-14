Chelsea'nin St. James Park'ta Newcastle Karşı Zaferi
2018-19 Premier League sezonunda Chelsea'nin Newcastle United karşısında 2-1 galibiyetini yeniden hatırlayalım. Eden Hazard penaltısına, DeAndre Yedlin cevap versede St James 'Park'ta Mavilerin zaferi kaçınılmazdı.
14.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:19
2018-19 Premier League sezonunda Chelsea'nin Newcastle United karşısında 2-1 galibiyetini yeniden hatırlayalım. Eden Hazard penaltısına, DeAndre Yedlin cevap versede St James 'Park'ta Mavilerin zaferi kaçınılmazdı.
Kaynak: Dugout
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