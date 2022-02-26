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Chelsea'nin sahibi Abramovich, kulübün yönetimini bıraktığını açıkladı

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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Chelsea'nin sahibi Abramovich, kulübün yönetimini bıraktığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Abramovich, yaptığı açıklamada, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirterek, bu değerlere bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Roman Abramovich, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, bugün Chelsea vakfının mütevelli heyetine kulübün yönetimini ve sorumluluğunu veriyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

Abramovich'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından geldi.

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

İngiltere Premier Lig, Roman Abramovich, Chelsea, Güncel, Haberler

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