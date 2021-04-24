Chelsea'nin sahibi Abramovich, Avrupa Süper Ligi projesine katıldığı için pişmanlık yaşıyor Açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararından dolayı derin pişmanlık duyduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararından dolayı derin pişmanlık duyduğu belirtildi.

Kulübün internet sitesinden Abramovich ve yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi girişimine başta "İngiliz ve Avrupalı rakiplerin gerisinde kalmama" düşüncesiyle dahil olunduğu kaydedildi.

Zamanın kısıtlı olması ve gizlilik nedeniyle karar öncesi taraftara ve diğer paydaşlara danışılamadığı savunularak, "Projenin duyurulmasının ardından endişeler dile getirilince, taraftarın sesini dinlemek ve onlarla konuşmak için bir adım geri attık. Bu görüşmelerden sonra ligin bir parçası olmak istemediğimize karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin tüm kulüplere açık olmaması ve sportif başarıya dayanmamasının tepki gördüğü aktarılarak, "Lige katılmadan önce bu konuları ele almamız gerektiğinin farkındayız. Sahibimiz ve yönetim kurulumuz böyle bir projeye girmenin, almamamız gereken bir karar olduğunu anlıyor. Çok pişman olduğumuz bir karar." görüşlerine yer verildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ligin 12 kurucu kulübünden biri olan Chelsea, futbol kamuoyundan gelen tepkiler üzerine organizasyondan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya