Chelsea'nin sahibi Abramovich, Avrupa Süper Ligi projesine katıldığı için pişmanlık yaşıyor Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Chelsea'nin sahibi Abramovich, Avrupa Süper Ligi projesine katıldığı için pişmanlık yaşıyor Açıklaması

Chelsea'nin sahibi Abramovich, Avrupa Süper Ligi projesine katıldığı için pişmanlık yaşıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararından dolayı derin pişmanlık duyduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararından dolayı derin pişmanlık duyduğu belirtildi.

Kulübün internet sitesinden Abramovich ve yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi girişimine başta "İngiliz ve Avrupalı rakiplerin gerisinde kalmama" düşüncesiyle dahil olunduğu kaydedildi.

Zamanın kısıtlı olması ve gizlilik nedeniyle karar öncesi taraftara ve diğer paydaşlara danışılamadığı savunularak, "Projenin duyurulmasının ardından endişeler dile getirilince, taraftarın sesini dinlemek ve onlarla konuşmak için bir adım geri attık. Bu görüşmelerden sonra ligin bir parçası olmak istemediğimize karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin tüm kulüplere açık olmaması ve sportif başarıya dayanmamasının tepki gördüğü aktarılarak, "Lige katılmadan önce bu konuları ele almamız gerektiğinin farkındayız. Sahibimiz ve yönetim kurulumuz böyle bir projeye girmenin, almamamız gereken bir karar olduğunu anlıyor. Çok pişman olduğumuz bir karar." görüşlerine yer verildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ligin 12 kurucu kulübünden biri olan Chelsea, futbol kamuoyundan gelen tepkiler üzerine organizasyondan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

İngiltere, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını kabul etti
İngiltere, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını kabul etti
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Chelsea'nin sahibi Abramovich, Avrupa Süper Ligi projesine katıldığı için pişmanlık yaşıyor Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 14:16:33. #1.15#

title