Chelsea'nin Münih'te Unutulmaz Gecesi

25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Chelsea, Bayern Munih'in kendi sahası olan Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Neredeyse tüm futbol kamuoyuna göre maçın agir favorisi olan Bayern'e karşı birçok eksikle oynayan Chelsea, 81. dakikada geriye düşmesine rağmen Drogba'nin 88. dakikadaki golüyle beraberliği sağladı ve maçı uzatmalara götürdü. Drogba, maçın uzatma bölümünde bir de penaltı yaptırdı ancak Robben'in penaltısını Petr Cech kurtardı. Seri penaltılara giden maçta Didier Drogba, son penaltıyı gole çevirerek tüm futbol kamuoyunu şoke etti ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi kupasını Bayern Munih'in ellerinden kendi sahasında kapti.