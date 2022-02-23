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Chelsea’nin eski Lille’li üçlüsü

Dugout - Spor
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Chelsea’nin eski Lille’li üçlüsü

Saloman Kalou, Eden Hazard ve Joe Cole hem Chelsea hem de Lille kulübünün formalarını terleten oyunculardan. Chelsea forması altında geçirdikleri kariyerlerinden akılda kalan bazı anlara beraber göz atalım.

Saloman Kalou, Eden Hazard ve Joe Cole hem Chelsea hem de Lille kulübünün formalarını terleten oyunculardan. Chelsea forması altında geçirdikleri kariyerlerinden akılda kalan bazı anlara beraber göz atalım.

Dugout - Spor

Eden Hazard, Joe Cole, Chelsea, Lille, Spor, Haberler

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