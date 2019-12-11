Haberler » Spor » Chelsea'nin Avrupa Ligi Kutlamaları - Spor

Chelsea'nin Avrupa Ligi Kutlamaları

2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Finali'nde ezeli rakibi Arsenal'i 4-1 ile geçerek kupaya uzanan Chelsea'de oyuncular ve teknik direktör Maurizio Sarri 6 senede kazandıkları ikinci Avrupa Ligi Kupası'nın zaferini coşkuyla kutladılar.

11.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:14

2018-19 sezonunda UEFA Ligi Finali'nde ezeli rakibi 'i 4-1 ile geçerek kupaya uzanan 'de oyuncular ve teknik direktör Maurizio Sarri 6 senede kazandıkları ikinci Avrupa Ligi Kupası'nın zaferini coşkuyla kutladılar.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler