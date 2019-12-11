Chelsea'nin Avrupa Ligi Kutlamaları

11.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:14

2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Finali'nde ezeli rakibi Arsenal'i 4-1 ile geçerek kupaya uzanan Chelsea'de oyuncular ve teknik direktör Maurizio Sarri 6 senede kazandıkları ikinci Avrupa Ligi Kupası'nın zaferini coşkuyla kutladılar.