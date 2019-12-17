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Chelsea'nin 2010'larda Attığı En İyi Goller

2010'lar Chelsea için çok başarılı geçti. 2010'dan beri hasret kaldığı şampiyonluğa 2015'te yeniden ulaşan Maviler 2017'de bir şampiyonluk daha kazandı. Bunun yanı sıra iki FA Kupası ve bir Lig Kupası kazanan Chelsea için 2010'ların en önemli anları Avrupa sahnesinde geldi. 2012'de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea, 2013 ve 2019'da da Avrupa Ligi'ni kazanarak bu on yıldaki başarılarını taçlandırdı. İşte Chelsea'nin 2010'larda attığı en iyi goller..

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

2010'lar için çok başarılı geçti. 2010'dan beri hasret kaldığı şampiyonluğa 2015'te yeniden ulaşan Maviler 2017'de bir şampiyonluk daha kazandı. Bunun yanı sıra iki FA Kupası ve bir Lig Kupası kazanan Chelsea için 2010'ların en önemli anları sahnesinde geldi. 2012'de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea, 2013 ve 2019'da da Avrupa Ligi'ni kazanarak bu on yıldaki başarılarını taçlandırdı. İşte Chelsea'nin 2010'larda attığı en iyi goller..

Kaynak: Dugout

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