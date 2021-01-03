Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?
İngiltere Premier Lig 17. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Chelsea ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik. Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?
İngiltere Premiere Lig maçının detaylarını sizler için derledik. Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?
CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea - Manchester City, İngiltere Premier Lig maçı 03 01 2021 günü S Sport Plus, S Sport, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport Plus , S Sport , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.
CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?
Chelsea-Manchester City Maçı 03 Ocak Pazar günü oynanacak.
CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Chelsea-Manchester City Maçı 19:30'de başlayacak.
CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Chelsea ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da oynanacak.