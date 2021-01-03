Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?

İngiltere Premier Lig 17. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Chelsea ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik. Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?