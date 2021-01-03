Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?
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Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?

03.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:19
Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?

İngiltere Premier Lig 17. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Chelsea ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik. Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?

İngiltere Premiere Lig maçının detaylarını sizler için derledik. Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi gün?

CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea - Manchester City, İngiltere Premier Lig maçı 03 01 2021 günü S Sport Plus, S Sport, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport Plus , S Sport , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Chelsea-Manchester City Maçı 03 Ocak Pazar günü oynanacak.

CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Manchester City Maçı 19:30'de başlayacak.

CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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