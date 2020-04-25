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Chelsea, Spor, Haber

Chelsea, maaş indirimi uygulamasına gitmeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.

25.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:36
Chelsea, maaş indirimi uygulamasına gitmeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların maaşlarında indirim veya ertelemeye gidilmeyeceği, diğer kulüp çalışanlarının ise ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Chelseali futbolcuların kulübe yüzde 10'a kadar maaş indirimi teklifi götürdüğü ancak kulüp yönetiminin bunu kabul etmediği iddia edildi.

Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

Kaynak: AA

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