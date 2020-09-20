Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Liverpool maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea - Liverpool kaç kaç? Canlı takip
İngiltere Premier Lig mücadelesi kapsamında Chelsea - Liverpool karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Chelsea - Liverpool maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Chelsea - Liverpool maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta araştırılıyor.
Beklenen Chelsea - Liverpool maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Chelsea - Liverpool saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Chelsea - Liverpool maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İngiltere'nin nefesleri kesen liginde bugün iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Chelsea - Liverpool maçının merak edilenleri.
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea - Liverpool, İngiltere Premier Lig maçı 20 Eylül Pazar günü 18:30'da sporseverlerin karşısında olacak. Maç Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da oynanacak.
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Nefes kesecek karşılaşmanın yayınlanacağı platform şifreli olarak spor tutkunlarının karşısına çıkacak.
CHELSEA - LİVERPOOL HANGİ KANALDA?
Chelsea - Liverpool maçı S Sport, S Sport Plus, Idman TV kanallarından canlı olarak aktarılacak.
CHELSEA - LİVERPOOL KAÇ KAÇ?
Chelsea'den Andreas Christensen 45+1'de kırmızı kart aldı.
Karşılaşmada Chelsea 0 - 2 Liverpool