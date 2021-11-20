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Chelsea, Leicester City deplasmanında üç golle kazandı

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Chelsea, Leicester City deplasmanında üç golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

Lider Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Antonio Rudiger, 28. dakikada N'Golo Kante ve 71. dakikada Christian Pulisic attı.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Londra ekibi, bu galibiyetin ardından puanını 29'a çıkarırken, üç maçtır kazanamayan Leicester City 15 puanda kaldı.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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